Wiatraki wracają do łask

Jak wynika z raportu, Polska Grupa Energetyczna chce rozbudować aktualny portfel farm o co najmniej 1 GW do 2030 r., a Tauron planuje dodatkowe 900 MW do 2025 r. Z kolei Polenergia jest w trakcie budowy wiatraków o mocy 186 MW i do 2025 r. planuje oddać do użytku następnych 40 MW, posiadając przy tym projekty o mocy 300 MW w fazie rozwoju. Wskazuje jednak, że kluczowym warunkiem dla osiągnięcia tego celu jest zmiana prawa. – Uchwalona w 2016 r. tzw. ustawa odległościowa stanowi istotną przeszkodę w dalszym rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Jej wejście w życie doprowadziło do zaniechania przez Polenergię rozwoju projektów wiatrowych o mocy około 200 MW – tłumaczy spółka.