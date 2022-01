Czy państwowe firmy zdominują nowe rozdanie morskich wiatraków

Na polskich obszarach morskich wydano dotąd dziesięć pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW (pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych, w skrócie – PSZW). Zostały one wydane jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu. To projekty w ramach tzw. pierwszego rzutu. Rozwijają je PGE razem z duńskim Ørstedem, Polenergia we współpracy z norweskim Equinorem, PKN Orlen razem z kanadyjskim Northland Power, a samodzielnie RWE oraz Ocean Wind. Pierwsze projekty mają być uruchamiane w drugiej połowie obecnej dekady. Jako pierwsze w latach 2025–2026 mają zacząć produkować energię farmy Polenergii i Equinora. W 2026 r. do użytku instalacje mają oddawać PGE i Orlen, a bliżej 2030 r. RWE i Ocean Wind. W efekcie do 2030 r. mają powstać MFW o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW. Dla Baltic Power, joint venture Orlenu i Northland Power, ten rok będzie przebiegał w szczególności pod znakiem kontraktacji głównych wykonawców inwestycji. W ciągu nadchodzących miesięcy również pozostałe koncerny odpowiedzialne za realizację farm rozpoczną kontraktację m.in. u polskich dostawców, budując w ten sposób krajowy łańcuch dostaw. W tym roku firmy skupią się również na procesie pozyskiwania finansowania i m.in. będą wybierać konsorcja bankowe, które sfinansują realizację projektów.