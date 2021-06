Ważny poziom cenowy kusi i straszy jednocześnie

Bez największych spółek o rekord będzie trudno. A trzeba liczyć się z ryzykiem, że ostatnie schłodzenie to wstęp do silniejszego spadku. Dlaczego? Głównie z uwagi na majowe wykupienie i sygnały sprzedaży na oscylatorach RSI i MACD. Wskaźniki i układ świec pokazują książkowy wstęp do korekty. W tym kontekście nie byłoby zaskoczeniem, gdyby indeks spadł do 2100 pkt. To poprzedni szczyt hossy (ze stycznia), wzmocniony linią średniej kroczącej z 50 sesji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wśród typów do czerwcowego technicznego portfela „Parkietu" nie było żadnego reprezentanta blue chips, co wpisuje się w te korekcyjne obawy. Ponadto złowieszczo wygląda poniedziałkowa świeca na wykresie WIG – ma długi górny cień i mały korpus. Takie „uderzenie" podaży na szczycie lubi stanowić wstęp do mocniejszego schłodzenia.