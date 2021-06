...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Do połowy kwietnia producent gier nie ulegał podażowej presji, która ciążyła całej branży. Od dwóch miesięcy kurs stopniowo jednak spada, a skala zniżki sięga 26 proc. Na początku czerwca cena przebiła 50-sesyjną średnią i zbliżyła się do 200-sesyjnej. Ta ostatnia znajduje się obecnie przy 11,8 zł i jest to najbliższe wsparcie. Jeśli pęknie, potwierdzi się sygnał zmiany długoterminowego trendu na spadkowy. Szans na ponowny zwrot ku górze można poszukiwać w wychłodzonych oscylatorach RSI i MACD.