Podwójne szczyty straszą na wykresach kursów

Podwójny szczyt widać też na wykresie S&P 500. Powstał przy poziomie 2950 pkt. Dołek szczyty oddzielający to 2797 pkt i – co istotne – pułap ten został w ostatnich dniach zaatakowany. Taka sama formacja odwracająca trend pojawiła się na wykresie moskiewskiego RST. W tym przypadku układ jest jednak dość duży, bo szczyty są przy 1170 pkt, a dołek przy 992 pkt. Do tego ostatniego sporo brakuje, ale indeks wyraźnie ostatnio zmniejszył zmienność i porusza się w bok. A skoro już o ruchach bocznych mowa, to warto zerknąć na DAX. Wprawdzie nie ma tutaj podwójnego szczytu na wykresie, ale zarysowuje się coś na kształt głowy z ramionami. Kwietniowy szczyt nie został bowiem przebity przez majową falę wzrostową (miała ona znacznie niższy zasięg), co dało niedźwiedziom pretekst do testu lokalnych dołków (linii szyi). To jest sygnał ostrzegawczy. Podobny wysyła CAC40, który od 7 kwietnia do niedawna był przyklejony do 4500 pkt, ale w minionym tygodniu oddalił się od niego w dół na ponad 300 pkt.