Czekamy na rynkowy grzmot

Pierwszy pełny tydzień maja przyniósł lekkie schłodzenie nastrojów na warszawskim parkiecie. Choć to tylko pięć sesji, to jak na razie zachowanie indeksów wpisuje się w historyczne analogie i powiedzenie „sell in may, and go away". Od strony fundamentalnej rynkom zaszkodził w minionym tygodniu powrót napięć na linii USA–Chiny. Strunę znów naciągnął Donald Trump, który uważa, że władze Państwa Środka ponoszą odpowiedzialność za epidemię Covid-19 i jak to gospodarz Białego Domu ma w naturze – postanowił się od razu swoimi przemyśleniami z całym światem podzielić. Co ciekawe, na rynkach wciąż aktualna jest zasada, że złe dane to dobre dane. Najlepszym tego przykładem jest piątkowy odczyt bezrobocia w USA, które w kwietniu wzrosło do 14,7 proc. z 4,4 proc. w marcu, a rynki akcji nawet nie drgnęły (ponoć dlatego, że prognozy mówiły o 16-proc. stopie). Niespecjalnie przejmują się też zbliżającą się (stan na piątkowe popołudnie) do 4 mln liczbą zakażonych koronawirusem w skali globalnej i niepokojąco dużymi przyrostami zachorowań (ponad 10 000 dziennie) w Rosji. Lepszym regulatorem nastrojów wydaje się być ropa naftowa, której wycena (WT) wróciła w rejon 24 USD, nie pozwalając na głębszą korektą na rynkach akcji.