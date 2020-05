Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki: Artifex Mundi, Asseco SEE i PCC Exol

Branża gier to jeden z najmocniejszych segmentów na GPW. WIG.GAMES osiągnął ostatnio nowe maksimum (27 786 pkt), a do zwyżek, oprócz tuzów, podłączyły się mniejsze podmioty, jak tytułowy. Od 7 kwietnia kurs jego akcji wzrósł z 2 zł do 6,86 zł, po drodze pokonując szereg ważnych oporów: 50-sesyjną średnią, linię trendu spadkowego, 200-sesyjną średnią i lokalny szczyt ze stycznia (3,65 zł). Z perspektywy AT cena wydostała się z układu bessy i otworzyła sobie drogę na północ. Lokalnie widać wykupienie na MACD i RSI(14). Najbliższe wsparcie to 4 zł.