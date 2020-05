Niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Kurs akcji technologicznej spółki od dłuższego czasu porusza się horyzontalnie, a większość wahań zamyka się w konsolidacji między 36 i 22 zł. W ostatnich miesiącach doszło do trzech prób wybicia dołem. Trzecia została podjęta w minionym tygodniu. Cena nie zdołała przebić się przez strefę oporu wyznaczoną przez średnie z 50 i 200 sesji, i dynamicznie zakręciła w dół. To samo zrobiły MACD i RSI(14), potwierdzając osłabienie. W piątek cena dotarła już do 18,54 zł. Najbliższe wsparcia to 18,14 zł (dołek z marca) i 15,58 zł (dołek z grudnia).