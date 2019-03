Piątek popsuł nastroje na GPW

W ciągu trzech pierwszych sesji ubiegłego tygodnia WIG20 rozpoczynał i kończył handel pomiędzy poziomami 2345 pkt a 2355 pkt. Nadzieja na wybicie z tego wąskiego kanału, które oznaczałoby kontynuację ruchu wzrostowego z poprzedniego tygodnia, pojawiła się w czwartek. WIG20 zakończył ten dzień na poziomie 2359 pkt. Jednak już z rana w piątek okazało się, że kupujący nie są w stanie nawet utrzymać dorobku z poprzedniego dnia. Po południu tracił już ponad 1 proc., co oznaczało testowanie poziomu połowy białej świecy, powstałej w poprzedni piątek. To jednak nie był koniec możliwości niedźwiedzi i końcówka dnia przyniosła zejście dokładnie do poziomu otwarcia z poprzedniego piątku. WIG20 kończył dzień w okolicach 2320 pkt. W ubiegłym tygodniu WIG20 kilka razy atakował poziom 2360 pkt i za każdym razem kupujący musieli pogodzić się z porażką. Jednak kara, która spotkała ich w piątek, wydaje się zbyt surowa. Co więcej, wcale nie neguje wybicia z korekty spadkowej, którą obserwowaliśmy od lutego, natomiast WIG20 mocno zbliżył się do powstałej wówczas spadkowej linii.