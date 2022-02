Udany początek miesiąca i nieudany test ważnego poziomu oporu

Ów powrót zbiegł się w czasie z testem ważnej średniej kroczącej, a konkretnie 50-sesyjnej. WIG zdołał ją tylko naruszyć na poziomie 69 000 pkt, by w piątek po południu być już 1500 pkt niżej. WIG20 zachował się podobnie – przetestował średnią przy 2250 pkt, a następnie spadł w dwie sesje blisko o 50 pkt. Relatywnie najsilniejszy mWIG40 też skapitulował, a relatywnie najsłabszy sWIG80 nawet do średniej się nie zbliżył. Jeśli ta niemoc przyniesie retest styczniowych dołków na wykresach wymienionych indeksów, to mówienie o tym, że właśnie zmieniamy kierunek długoterminowego trendu na spadkowy, stanie się bardziej zasadne. Oczywiście przebicie w górę „pięćdziesiątki" poprawi techniczną optykę rynku, ale żeby mówić o powrocie do hossy, potrzebny jest ruch powyżej lokalnych szczytów sprzed miesiąca. A do nich wciąż daleko...