WIG20 z formacją krzyża śmierci

O ile w dwóch poprzednich latach główną przyczyną zniżek była pandemia, to tym razem największy ciężar należy przypisać kwestiom geopolitycznym i monetarnym. Rosyjska agresja wobec Ukrainy spowodowała w ostatni poniedziałek silną przecenę na globalnych rynkach, a środowe wystąpienie Jerome'a Powella i podtrzymanie jastrzębiego stanowiska (koniec QE w marcu i prawdopodobnie pierwsza podwyżka stóp) nie pozwoliło na odrobienie strat. S&P 500 i Nasdaq Composite kończyły tydzień poniżej swoich średnich kroczących z 200 sesji. I o ile skala spadku od szczytu hossy w przypadku pierwszego indeksu to tylko 11,4 proc., a więc wciąż skala korekcyjna, o tyle w przypadku indeksu technologicznego to już ponad 17 proc. W tym kontekście perspektywa bessy powoli zaczyna zaglądać na Wall Street, co bezpośrednio przekłada się na odpływ kapitału z innych rynków, w tym rynków wschodzących, do których należy Polska.