...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

W piątek po południu kurs akcji producenta gier spadał nawet do 22,1 zł. To najniższa wycena w jego krótkiej giełdowej historii. Nowe minimum oznacza kontynuację trendu spadkowego. Skutecznym ruchomym oporem pozostaje średnia z 50 sesji, która zatrzymała uderzenie popytu na przełomie roku. MACD i RSI spadają i wciąż nie dotarły do stref wyprzedania. W tym kontekście niedźwiedzie mają jeszcze przestrzeń do kontynuacji krótkoterminowej wyprzedaży. Dodajmy, że dla tuzów tego sektora nie ma ostatnio dobrej atmosfery. Mowa m.in. o sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy Ten Square Games i znów słabnących notowaniach CD Projektu.