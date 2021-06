Jose Mourinho, czyli czekolada z cytryną

Jeszcze nie postawił swojej nogi w Rzymie, a burmistrz miasta już wita go jak bohatera, kibice traktują jak zbawcę, który uzdrowi drużynę, a jedna z cukierni w nawiązaniu do przydomka Mourunho wypuszcza smak lodów „Special One". To mieszanka białej czekolady i cytryny, reklamowana jako lekkość, świeżość, radość i energia.