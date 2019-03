Ruch przy tenisowej kasie

Nie oznacza to jednak bezruchu, także przy kasie. Widoczna w ostatnim czasie jest tendencja, by uprzywilejować graczy, którzy w światowym rankingu zajmują miejsca pod koniec pierwszej setki, oraz tych, którzy dopiero starają się o wejście na finansowe salony. Przykład dały turnieje wielkoszlemowe (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open), znacznie zwiększając wypłaty dla uczestników eliminacji i graczy odpadających w pierwszych rundach turniejów głównych. Chodzi o to, by ci, którzy już ponoszą ogromne koszty tenisowej kariery, a jeszcze nie zarabiają milionów, mieli łatwiejszy start i zrezygnowali z coraz powszechniej dostrzegalnej pokusy – ustawiania meczów pod dyktando internetowych bukmacherów proponujących w turniejach (głównie najniższej rangi) premie za oszustwo, często wyższe niż organizatorzy za zwycięstwo. I wcale nie trzeba od razu przegrywać meczu, wystarczy przegrać seta, bo i o to można się zakładać online, nawet już w trakcie trwania pojedynku. W ostatnim czasie znów zatrzymano organizatorów tego procederu (w Hiszpanii oraz we Francji) i w środowisku tenisowym zaczyna dominować pogląd, że jeśli ktoś twierdzi, że o tym nie słyszał, to kłamie. Czyli mówiąc wprost, jest tak samo jak z farmakologicznym dopingiem – wszyscy wiedzą o co chodzi, ale osobiście nikt się z tym nie zetknął (dopóki nie został przyłapany).