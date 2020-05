Prezes X-Trade Brokers: Chcę, aby nowych rachunków było jeszcze więcej

W I kwartale byliśmy świadkami ponadprzeciętnej zmienności. Co za tym idzie, również zainteresowanie rynkami finansowymi znacząco wzrosło. XTB zanotowało najlepszy kwartał w historii pod względem obrotów. Z drugiej strony, chcę podkreślić, że my już od wielu kwartałów notujemy coraz lepsze wyniki, jeśli chodzi o nowo otwierane rachunki. Na tym się przede wszystkim skupiamy. Był to jeden z naszych głównych celów po wprowadzeniu interwencji produktowej i cieszę się, że nasza strategia przynosi efekty. Po interwencji produktowej liczba aktywnych klientów wynosiła 13 tys. Teraz jest to już około 40 tys. Oczywiście zmienność była kluczowa w ostatnim czasie, ale wpływ na wyniki ma również to, jak w ostatnim czasie rozwija się nasz biznes. Zbudowaliśmy bazę do tego, aby móc takie wyniki osiągać. Jestem przekonany, że gdyby taka zmienność pojawiła się przed interwencją produktową, to nie udałoby nam się wygenerować tak dobrych wyników.