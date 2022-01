Inwestorzy indywidualni osłabli, ale wciąż trzeba się z nimi liczyć

Trzeba też zauważyć, że i cały rynek w tym czasie urósł. Pod względem wartości zrealizowanych transakcji inwestorzy indywidualni zwiększyli swoją aktywność z 20,6 mld zł w II półroczu 2019 r. do 57,8 mld zł w pierwszej połowie 2020 r. Jeszcze lepiej było w II półroczu 2020 r. Wtedy to udział detalu w obrotach skoczył do 27 proc. (co było najlepszym wynikiem od I półrocza 2009 r. ), a wartościowo było to aż 89,5 mld zł.