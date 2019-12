KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

"Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST"). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. W wyliczeniach KNF uwzględnił korekty nadzorcze. Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, po powyższych korektach, parametr ST dla Banku wyniósł 2,26 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.