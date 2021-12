Bank Ochrony Środowiska otrzymał rating ESG

Tego typu ratingi wśród polskich kredytodawców nie są jeszcze powszechne. Np. PKO BP ostatnio otrzymał notę 20,8, co oznacza średnie ryzyko (oceniony jako 191. na 1024 światowych banków). Santander Bank Polska ma notę 22,3 (średnie ryzyko), ING Bank Śląski zaś 21,6, a Handlowy 24,2. Jedną z najlepszych (najniższych) not ma mBank - 15,9, co oznacza niskie ryzyko (102. na 1069 banków na świecie). Wyższe oceny przyznano Millennium (27,4) i Pekao (29,1) - co jednak nadal oznacza średnie ryzyko. PZU zostało ocenione na 23,2 (również średnie ryzyko), to 104. lokata na 302 ubezpieczycieli.