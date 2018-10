Obniżone bufory PKO BP i BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała dwa kolejne banki o wysokości buforów kapitałowych nałożonych na nie w związku z hipotekami walutowymi (to rewizja prowadzona przez nadzór co roku). PKO BP, największy bank w Polsce, otrzymał niższy bufor i ma wynosić 0,47 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) i 0,35 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I (dotyczy to współczynników jednostkowych). Wcześniej były nieco wyższe i wynosiły odpowiednio 0,66 p.p. i 0,50 p.p. Co to oznacza? Bank będzie musiał trzymać mniej kapitału, aby spełniać wymogi nadzoru. Bazując na wysokości aktywów ważonych ryzykiem można oszacować, że jest to około odpowiednio 350 mln zł i 260 mln zł.