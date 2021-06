Rzecznik Finansowy chce frankowych pytań do TSUE

Sprawa opłaty za korzystanie z kapitału ma ogromne znaczenie dla sporów frankowiczów z bankami. Obecnie kwartalnie trafia do sądów po 14 tys. spraw, w całym 2020 r. przybyło ich 37 tys., a sędziowie rozstrzygają je w zdecydowanej większości na korzyść klientów (wygrywają około 90 proc. spraw). Teraz już 90 proc. korzystnych dla klientów wyroków to właśnie unieważnienia (pozostałe to tzw. odfrankowienie, czyli przewalutowanie kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia i pozostawienie stawki LIBOR). Unieważnienie oznacza, że banki będą domagać się od klientów opłaty za korzystanie z kapitału, która – w razie kilkunastoletniego kredytu (hipoteki frankowe były udzielane głównie w latach 2005-2008) – może sięgnąć połowy lub nawet być równa wysokości wypłaconego pierwotnie przez bank kapitału (w zależności od przyjętej metody obliczeń).