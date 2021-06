Akcje BNP Paribas sprzedane

Dzięki transakcji zwiększył się nieznacznie free-float BNP Paribas Banku Polska. Francuski gigant miał przed jej przeprowadzeniem łącznie 88,8 proc. akcji odpowiadających za tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Zatem free-float po całej transakcji wzrośnie tylko nieznacznie – do 12,5 proc. z niecałych 11,2 proc. Do końca 2023 r. ten szósty co do wielkości aktywów gracz w Polsce musi zwiększyć free-float do co najmniej 25 proc. Akcjonariusz zgodził się na 90-dniowy lock-up od rozliczenia ABB (deklaruje, że nie będzie w tym okresie sprzedawał akcji).