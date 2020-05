Citi Handlowy: obniżona wycena i rekomendacja

Haitong Bank obniżył prognozę zysku netto, uwzględniając obniżenie stopy referencyjnej NBP o 100 pb. do 0,5 proc. od momentu wybuchu pandemii. Podstawowym scenariuszem analityków pozostaje krótkie odbicie U-kształtne, brak dalszych redukcji stóp procentowych i założenie, że pandemia zostanie opanowana do połowy 2020 r. Do takiej opinii skłaniają analityków ostatnie wydarzenia związane z pandemią, takie jak spadek współczynnika śmiertelności i stopniowe łagodzenie zasad gospodarczego lockdownu w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce. Analitycy obniżyli prognozy zysku netto na lata 2020/21, odpowiednio o 57/48 proc. do 258 mln zł (spadek o 46 proc. r/r) i 345 mln zł (wzrost o 34 proc. r/r). Prognozy Haitong Banku co do wyników na wspomniany okres są niższe od konsensusu odpowiednio o -17/+7 proc. Analitycy prognozują, że marża odsetkowa netto spadnie w 2020 r. o 57 pb. (o 31 pb. przy stałym bilansie), po uwzględnieniu niższych wolumenów, niekorzystnej struktury aktywów i niższej rentowności z portfela obligacji.