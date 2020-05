Kwietniowe tąpnięcie sprzedaży kredytów w polskich bankach

Kwietniowe spadki sprzedaży rok do roku okazały się głębsze, niż wskazywały na to odczyty popytu podawane wcześniej przez BIK. – Zapytania kierowane do nas przez banki informują o zainteresowaniu klienta kredytem. Udzielone kredyty to natomiast zaakceptowane przez banki wnioski. Te dwie informacje zawsze się od siebie różnią. Różnica jest tym większa, im banki mają ostrzejsze wymagania co do kredytobiorców. Wynika to z polityki kredytowej banku, która jest dostosowana do panującego cyklu kredytowego, a on jest skorelowany z fazą cyklu koniunkturalnego. Obecnie, z uwagi na ogromną niepewność co do skutków ekonomicznych lockdownu oraz jak gospodarka będzie wracała do normalności, banki mają konserwatywną politykę kredytową – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. Charakteryzują ją wyższe wymagania dotyczące kredytobiorców (wyższy scoring, niższy wskaźnik kosztu obsługi długu do dochodów) oraz samej transakcji kredytowej (niższa wartość kredytu do wartości nieruchomości, wyższy wkład własny). Powoduje to zmniejszenie dostępności kredytu.