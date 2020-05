Nie będzie sprzedaży mBanku

- Oczywiste jest, że sprzedamy tak cenny składnik aktywów jak mBank tylko wtedy, gdy warunki będą odpowiednie. Obecne otoczenie rynkowe naznaczone kryzysem koronawirusa nie pozwala na atrakcyjną wycenę – mówi Bettina Orlopp, członek zarządu Commerzbanku. W podobnym tonie zarząd wicelidera niemieckiego sektora bankowego wypowiadał się już w połowie lutego, gdy rozprzestrzeniający się poza Chiny koronawirus uderzał w rynki finansowe i wyceny banków. Wtedy z Niemiec zaczęły napływać nieoficjalne informacje, że mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie (wg „Handelsblatta" poważną ofertę złożył tylko Pekao) oraz poprawiająca się sytuacja kapitałowa Commerzbanku powodują, że do transakcji może nie dojść, co przyczyniło się do przeceny mBanku (dzisiaj jego notowania spadają o 2,8 proc., do 183 zł, od początku roku stracił 53 proc., czyli o 8 pkt proc. więcej niż indeks WIG-banki). Ofertę zakupu mieli złożyć także amerykańscy inwestorzy Blackstone i Apollo, ale jako fundusze private-equity nie byli poważnie brani pod uwagę.