Ponad 900 tys. wniosków o wakacje kredytowe

Nieznacznie wzrosła liczba skarg (do 7,8 tys.) składanych w bankach, ale – jak przekonuje ZBP - nadal jest to liczba znikoma w stosunku do ogólnej liczby wniosków. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes związku, wyjaśnia że skargi dotyczyły głównie opóźnień w procedowaniu wniosków, niezrozumienia oferty danego banku kłopotów we właściwej i szybkiej komunikacji z klientem, ale także sytuacji, gdy umowa została już wypowiedziana lub kredyt był w postępowaniu egzekucyjnym lub w windykacji. Prezes ZBP dodaje, że część reklamacji dotyczyła wniosków o umorzenie kredytu. A takich rozwiązań polskie banki nie oferują. Ostatnio pojawił się pomysł ustawowego wprowadzenia wakacji kredytowych. Nad projektem ustawy miał pracować we wtorek Sejm, ale Ministerstwo Rozwoju nie zdążyło z opracowaniem ostatecznego projektu – wynika z naszych nieoficjalnych informacji.