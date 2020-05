KNF: informacje o wakacjach kredytowych powinny trafiać do BIK

UKNF argumentuje, że zgodnie z art. 105 ust. 4i Prawa bankowego kredytodawcy zobowiązani są do przekazywania do BIK nie tylko informacji negatywnych o zobowiązaniach swoich klientów, ale także danych o aktualnym stanie tych zobowiązań lub ich zmianie. Dla właściwego funkcjonowania systemu niezbędne jest zachowanie ciągłości przekazywania informacji do BIK i ich aktualizacji. „Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w okresie pandemii jest elementem wsparcia dla kredytobiorców regularnie spłacających swoje zobowiązania i nie powinna mieć ona w przyszłości, o ile nie będą zachodziły inne okoliczności związane z brakiem terminowego regulowania zobowiązań, negatywnego przełożenia na pozycję klienta w jego relacjach z kredytodawcami" – dodał UKNF.