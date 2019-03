Stabilne wyniki Euro Banku

Pozycje bilansowe również nie zmieniły się istotnie. Aktywa urosły o 5 proc., do 14,5 mld zł, fundusze własne były takie same jak rok wcześniej i wyniosły 1,64 mld zł. Kredyty urosły o ponad 4 proc., do 12,2 mld zł, a depozyty o 13 proc., do 7,7 mld zł. Saldo kredytów konsumpcyjnych wzrosło do 5,8 mld zł, czyli 7,4 proc. r/r. Saldo hipotecznych wzrosło do 5,31 mld zł, czyli nieznacznie z 5,1 mld zł rok wcześniej. Kondycja finansowa banku pozostaje dobra. Potwierdzają to wskaźniki kapitałowe, spełniające wszystkie wymogi regulacyjne: współczynnik wypłacalności w 2018 r. wzrósł do 16,12 proc. (16,01 proc. w 2017 r.), a współczynnik kapitałowy Tier 1 - do 14,18 proc. (13,61 proc. w 2017 r.).