Słabszy kwartał BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas miał w IV kwartale 2018 r. 41 mln zł zysku netto, czyli znacznie mniej niż w poprzednim kwartale (131 mln zł) i w IV kwartale 2017 r. (49 mln zł). O ile przychody wyraźnie wzrosły – wynik odsetkowy do 654 mln zł a prowizyjny do 183 mln zł (rok temu było to 475 mln zł i 114 mln zł), to wyniki pogorszyły się ze względu na większe koszty operacyjne wynikające z fuzji przeprowadzonej w połowie listopada. Koszty operacyjne urosły do 725 mln zł, a odpisy do 339 mln zł (rok wcześniej było to 387 mln zł i 90 mln zł). Większy był też podatek bankowy.