CBA zatrzymało bankowców

Zatrzymane dzisiaj osoby zostaną przewiezione do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty oszustwa. Do tej sprawy, ale w innych wątkach śledztwa, agenci CBA zatrzymali 5 marca 11 osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy. Wobec 7 podejrzanych Sąd Rejonowy w Łodzi zastosował trzymiesięczny areszt. Natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Najprawdopodobniej zatrzymane dzisiaj osoby to byli i obecni pracownicy Alior Banku, który był dystrybutorem m.in. fundusze ziemi rolnej, którymi zarządzał W Investments. Wcześniej Raiffeisen Polbank (był depozytariuszem) dostał od KNF rekordowe ponad 50 mln zł kary od Komisji Nadzoru Finansowego i media rozpisywały się, że „mega kara" wisi także nad Aliorem. Krzysztof Bachta, prezes Aliora, mówił pod koniec lutego w rozmowie z „Parkietem", że bank jest w dialogu z KNF.