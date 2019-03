Mocne wyniki PKO BP

- Wyniki PKO BP w IV kwartale były lepsze niż oczekiwania rynkowe, głównie na skutek wyższych niż prognozy przychodów i niższych kosztów które zrekompensowały gorszy wynik na rezerwach. Wyniki spółki były pod względem jakości zbliżone do tego co zaprezentowali najbliżsi konkurenci, na uwagę zwraca nieco lepsza kontrola kosztów i brak spadku wyniku prowizyjnego r/r. Pod względem dynamik statystyki banku są zbliżone do średniej sektora, lepsze niż w Pekao, słabsze niż w mniejszych bankach. Rezultaty banku oceniamy jako dobre. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale 11.8 czyli poniżej średniej – podsumowuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.