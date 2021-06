Podwyżka stóp w tym roku wciąż możliwa

Mimo to, w piątkowych wypowiedziach prezesa NBP wielu komentatorów widzi przejawy zmiany jego nastawienia. „Na konferencji Prezesa NBP było wszystko to, czego zabrakło, a było wyczekiwane, w komunikacie po posiedzeniu RPP" - zauważyli na Twitterze ekonomiści z banku Pekao, odnosząc się do komunikatu wieńczącego środowe spotkanie Rady. Jak wyjaśnili, prezes NBP po raz pierwszy przyznał, że czynniki popytowe już teraz przyczyniają się do inflacji, choć to nie one powodują, że znalazła się ona wyraźnie powyżej celu.

Prezes NBP wyraźnie sygnalizował też, że kształt polityki pieniężnej będzie uzależniony od tego, jaką ścieżkę inflacji i wzrostu PKB pokazywały będą kolejne - lipcowe i listopadowe - prognozy Departamentu Analiz Ekonomicznych banku centralnego. „NBP przygotowuje grunt pod wyższe prognozy CPI" - napisali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego. Jak dodali, można liczyć na to, że te prognozy będą przemawiały za podwyżką stóp w listopadzie.

Takie są też obecnie oczekiwania uczestników rynku. Notowania kontraktów terminowych na trzymiesięczny WIBOR, które jeszcze niedawno - m.in. po zaskakująco dobrych danych dotyczących PKB w I kwartale oraz szacunku inflacji w maju - wyceniały podwyżkę stopy referencyjnej NBP w br. o około 0,4 pkt proc., obecnie wyceniają podwyżkę o około 0,25 pkt proc.