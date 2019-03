Odwilż na rynku ofert akcji może nadejść dopiero jesienią

W 2018 r. na rynku głównym GPW zadebiutowało tylko siedem firm. W ten sposób zbliżyliśmy się do najgorszego pod względem liczby IPO roku 2003, gdy na parkiet weszło zaledwie pięć spółek (fatalnie w statystykach wypadają też lata 1993 i 2002 z sześcioma debiutami). Niewielka liczba debiutów to jeden negatywny czynnik, drugi to duża liczba delistingów. W 2018 r. wycofano z GPW 22 spółki, więc netto liczba notowanych firm zmniejszyła się o 12. To był trzeci z rzędu rok, gdy liczba wycofanych z obrotu emitentów oscylowała wokół 20 (głównym powodem były wezwania, ale częściowo odpowiadały za to także upadłości), i drugim z rzędu, gdy bilans netto był ujemny (w 2017 r. wyniósł -5). Szczególnie niepokojący jest fakt, że liczba debiutów jest niska mimo wciąż niezłej sytuacji na rynku, biorąc pod uwagę WIG, z którego poziomem liczba debiutów była przed laty pozytywnie skorelowana. Jednak WIG jest zdominowany przez duże firmy, a WIG20, uzależniony głównie od inwestorów zagranicznych, radził sobie w ostatnich dwóch latach lepiej niż małe i średnie firmy. Ten segment rynku, najważniejszy pod względem potencjału debiutów, mocno oberwał ze względu na problemy płynnościowe TFI, a to ci inwestorzy mają decydujący wpływ na zachowanie mWIG40 i sWIG80. Szczególny problem miały niektóre niezależne TFI, które borykały się z dużymi umorzeniami jednostek po aferze GetBacku. Z kolei OFE, inny duży gracz na rynku małych i średnich spółek, po wprowadzeniu mechanizmu suwaka nie mają już tak dużej siły popytowej. Oceniając zachowanie małych i średnich firm, trzeba też pamiętać, że dynamika ich zysków nie zachwycała mimo dobrej koniunktury. MR