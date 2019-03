Banki najbardziej i najmniej dbające o oszczędzających

Znacznie lepsze efekty przynosi oszczędzanie na koncie do tego przeznaczonym w tych bankach, które oferują również atrakcyjne lokaty. W Plus Banku na rachunku oszczędnościowym dostaniemy 1,1 proc. bez żadnych warunków. Można też założyć trzymiesięczną lokatę, od której odsetki wyniosą 2,4 proc. w skali roku, lub sześciomiesięczną z oprocentowaniem 2,6 proc. Podobnie jest w Idea Banku, gdzie stawka dla rachunku oszczędnościowego wynosi 1,1 proc., oraz w Getin Banku, w którym na 1,1 proc. można liczyć przez pięć miesięcy (wpłaty do 400 tys. zł) lub przez 12 miesięcy (do 10 tys. zł) pod warunkiem, że wpływy na konto osobiste wynoszą co najmniej 1 tys. zł miesięcznie.