Po co liczyć ślad węglowy?

Ważne jest to, że na ślad węglowy patrzymy w szerokim zakresie. Analizujemy emisje bezpośrednie, tzw. zakres 1, powstające w obiektach należących do organizacji na skutek spalania paliw czy w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w procesie produkcyjnym. Uwzględniane są także tzw. pośrednie energetyczne emisje – zakres 2, czyli emisje powstałe poza terenem organizacji (np. w elektrowni, elektrociepłowni) generowane na skutek zużywanej przez organizację energii elektrycznej, cieplnej czy pary technologicznej. A także inne emisje w całym łańcuchu wartości – zakres 3, w downstreamie, czyli podczas wytwarzania surowców, transportu surowców, zagospodarowania odpadów, a także w upstreamie, tj. podczas transportu produktów, przetwarzania produktów u klienta biznesowego czy podczas wykorzystania produktu u ostatecznego użytkownika oraz w fazie zagospodarowania produktu po zakończeniu jego cyklu życia, także z uwzględnieniem zagospodarowania opakowań. U swoich klientów często spotykam się z obserwacją, że jeśli jedna firma pokazuje emisje z etapu wytwarzania nabywanych przez nią surowców w zakresie 3, a producent tego surowca również oblicza swój ślad węglowy, to uwzględnia te same emisje, przez co są one podwójnie liczone. Nie jest to prawdą z tego powodu, że ślady węglowe organizacji nie służą do tego, żeby je sumować, ale by poznać, jaki wpływ na klimat w całym łańcuchu wartości ma dana organizacja. To szerokie spojrzenie na ślad węglowy ma ogromny sens, ponieważ bardzo często największe źródła emisji znajdują się u dostawców surowców. Przykładem takiej branży jest sektor spożywczy, gdzie przetwórcy, producenci żywności generują stosunkowo mało emisji w porównaniu z rolnikami czy hodowcami. Z drugiej strony producenci w różnych branżach mogą kierować się wielkością śladu węglowego surowców przy ich wyborze.