Priorytetowa rola czynników środowiskowych w działalności instytucji finansowych

Wspomniany pakiet legislacyjny to rozporządzenie 2019/2088 (SFDR) oraz rozporządzenie 2020/852 (Taksonomia), które nakładają na uczestników rynku finansowego szereg obowiązków informacyjnych. Nałożenie tych obowiązków ma motywować instytucje finansowe do uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swojej działalności i udostępnianych produktach, a jednocześnie wzmacniać świadomość inwestorów, jak inwestowane przez nich środki mogą na to wpływać. Dodatkowo Taksonomia ustanawia ramy do oceny, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo, a to z kolei umożliwi określenie, w jakim stopniu dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. Wskazane regulacje nakładają obowiązki informacyjne głównie w odniesieniu do obszaru inwestycyjnego. Stworzona definicja uczestnika rynku finansowego jest zawężona i nie obejmuje wszystkich możliwych obszarów działalności różnych instytucji finansowych (jest związana z udostępnianiem produktów inwestycyjnych i świadczeniem usług zarządzania portfelem). Nie oznacza to jednak, że czynniki ESG nie będą włączane w kolejne obszary działalności instytucji finansowych. EBA obecnie prowadzi publiczne konsultacje zmierzające do włączenia czynników ESG do zarządzania ryzykiem. Równolegle trwają prace nad stworzeniem jednolitego europejskiego standardu „zielonych" obligacji. Elementy ESG będą więc włączane stopniowo we wszystkie elementy działalności instytucji finansowych.