Prawa własności intelektualnej

Przede wszystkim warto zacząć od zdefiniowania takiej tajemnicy w danym przedsiębiorstwie i wyznaczyć jej zakres. W odniesieniu do każdego podmiotu tajemnica przedsiębiorstwa może dotyczyć innych aspektów, np. technologicznych, technicznych, organizacyjnych czy finansowych. Oczywiście to przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo wie najlepiej, które informacje mają gospodarcze znaczenie i które z nich nie są łatwo dostępne czy znane dla innych osób. Pierwszym krokiem do umowy jest właśnie określenie, czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jaki jest jej zakres.