Cyfrowe bezpieczeństwo przy pracy zdalnej

Dominik Daniewski: Błędy możemy sklasyfikować na kilka sposobów. Takie, które mogły powstać na dowolnym etapie wdrażania czy też korzystania z narzędzi pracy zdalnej, być spowodowane zarówno przez IT, jak i użytkowników systemów, czyli pracowników.

Z jednej strony to departament IT mógł nie zadbać o wdrożenie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa, polityk, procedur. Wtedy należy te braki zdecydowanie i w trybie pilnym zlikwidować i uzupełnić. Jeśli nie zostało to zrobione, to może firma nie posiada odpowiednich kompetencji w tej dziedzinie i warto skorzystać z pomocy ekspertów – firma taka jak APN Promise świadczy usługi audytu i potrafi wykazać takie braki.

Drugim przypadkiem, który należy opisać, jest błędny dobór platformy do bezpiecznej pracy zdalnej dokonany przez organizację. APN Promise rekomenduje i z sukcesami od dawna – zdecydowanie przed pandemią – wdraża Mircosoft 365, jako komplementarne rozwiązanie typu „nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy".