Internetowy dystrybutor m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów zanotował w 2024 r. 89,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o ponad 64 proc. względem wyniku z poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku niemal dwukrotnie, osiągając poziom 123,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły rekordowe 2,1 mld zł i były o prawie 13 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży grupy (ok. 82 proc.) stanowił segment akcesoriów samochodowych, który wygenerował ponad nieco ponad 1,7 mld zł przychodów, o 11 proc. więcej niż w poprzednim roku. Z kolei najdynamiczniej rosnącym segmentem była sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych, których sprzedaż zwiększyła się w 2024 roku o ponad 48 proc., co przełożyło się na nieco ponad 280 mln zł przychodów. Jednocześnie o prawie 17 proc. skurczyły się przychody spółki Rotopino, która wygenerowała 93,3 mln zł obrotów.

Odbicie na rynku opon

Spółka wskazuje na zatrzymanie negatywnej tendencji spadkowej w sprzedaży opon powołując się na dane Polskiego Instytutu Przemysłu Oponiarskiego sprzedaż , które pokazały wzrost sprzedaży w Polsce o 7 proc. r/r. Na całym europejskim rynku również odnotowano wzrosty sprzedaży w segmencie konsumenckim. Dane dotyczące sprzedaży opon do samochodów osobowych w Europie w 2024 roku, przedstawione przez ETRMA wskazują na wzrost o 5 proc. r/r.- - W 2025 roku naszym celem jest kontynuowanie pozytywnego trendu sprzedaży, z ambicją osiągania nowych rekordów i maksymalizacji wyników.Pomimo trudności wynikających z niekorzystnych warunków gospodarczych, będziemy dążyć do utrzymania wysokiej rentowności - zapowiedział prezes Oponeo Dariusz Topolewski w liście skierowanym do akcjonariuszy.



W tym roku zarząd Oponeo zamierza kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej grupy oraz spółek zależnych. Kontynuowane będą w tym prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy. Plany spółki zakładają jego rozbudowę o kolejne 32 tys. m2.