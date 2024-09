Amica miała 4,3 mln zł straty netto w II kw. 2024 r.

Zysk operacyjny wyniósł 6,3 mln zł wobec 19,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 617,2 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 715,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 1,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 1 245,6 mln zł w porównaniu z 1 432,3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 43,5 mln zł wobec 64,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na spadek wartości przychodów w porównaniu do okresu porównawczego znaczący wpływ w bieżącym okresie miały czynniki makroekonomiczne, do których możemy zaliczyć pesymistyczne nastroje konsumenckie, obserwowane na rynkach krajów Europejskich. Ponadto ograniczenie działalności na rynku rosyjskim spowodowało spadek wartości przychodów o około 42 mln zł w bieżącym okresie" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Największy wartościowo wpływ na zwiększenie marży na zysku ze sprzedaży w porównaniu do okresu porównawczego miało wzmocnienie polskiego złotego (PLN) do juana chińskiego (CNY), co w efekcie pozwoliło skompensować negatywny wpływ zmniejszenia przychodów ze sprzedaży, podano także.