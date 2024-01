Niski popyt i koszty biją w Forte

Według szacunkowych danych w III kwartale roku obrotowego 2023/24 r. (okres od października do grudnia) Forte zanotowało 8 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 77 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA grupy zmniejszyła się rok do roku o 56 proc., osiągając 22 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 282 mln zł i były o 16 proc. niższe niż rok wcześniej.

Reklama

Pozytywny wpływ na wynik III kwartału roku obrotowego 2023/24 miały przychód z tytułu zbycia uprawnień do emisji CO2 na łączną wartość 9,4 mln zł oraz otrzymana dotacja przez spółkę zależną Tanne w kwocie 1,7 mln zł. Z kolei negatywny jednorazowy wpływ miało utworzenie rezerwy na koszty redukcji zatrudnienia w kwocie 3 mln zł. - Pierwotnie spółka zakładała szacując bardzo ostrożnie utworzenie rezerwy na koszty związane z redukcją zatrudnienia w grupie w wysokości 7 mln zł (…). Rzeczywisty koszt związany z redukcją zatrudnienia w Grupie Forte wyniesie ok. 3 mln. zł. i obejmuje łącznie 237 pracowników zatrudnionych w podmiotach wchodzących w skład grupy - wyjaśnia Forte w komunikacie. Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia w grupie pozwoli na redukcję kosztów osobowych w skali roku o kwotę ok. 16 mln zł.

Czytaj więcej Firmy Akcje Forte z niższą wyceną Analitycy Noble Securities obniżyli wycenę akcji Forte do o 25,20 zł z 31 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację „akumuluj”. Na zamknięciu środowej sesji akcje Forte kosztowały 22,80 zł.

Według zapewnień zarządu w kolejnych miesiącach roku 2022 grupa będzie koncentrowała się na działaniach zmierzających do zwiększania rentowności, aby w dalszym okresie powrócić do dynamicznego rozwoju sprzedaży mebli na rynkach

Zarząd Forte mając na uwadze obecne tendencje rynkowe wprowadza dodatkowe programy dostosowujące organizację firmy do aktualnej sytuacji, czego efekty są spodziewane w następnych kwartałach. - Poza redukcją personelu Grupa pracuje nad dalszą poprawą efektywności produkcji, ograniczeniem pozostałych kosztów związanych z personelem, zmniejszeniem ilości generowanych odpadów, lepszym wykorzystaniem materiałów, optymalizacją zużycia energii, jak również obniżeniem kosztów energii poprzez zrealizowaną inwestycję w fotowoltaikę - zainstalowana moc 11 MW - wskazano w komunikacie.