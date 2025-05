Z kolei wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej, zwiększając się o 0,5 proc. po uwzględnieniu cen. W tym kontekście wzrosły wydatki konsumpcyjne na opiekę zdrowotną i transport, podczas gdy nastąpił spadek wydatków po uwzględnieniu cen na działalność związaną z usługami gastronomicznymi i usługami noclegowymi. W ujęciu rok do roku sektor instytucji rządowych i samorządowych zwiększył również wydatki konsumpcyjne (+2,6 proc.). Wzrost ten wynikał w szczególności z wyższych świadczeń socjalnych w naturze, np. na leczenie szpitalne, leki i opiekę.

W pierwszym kwartale 2025 r. rozwój handlu zagranicznego w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku był nadal zróżnicowany. Eksport spadł o 1,1 proc. po uwzględnieniu cen. Podczas gdy nastąpił niewielki wzrost eksportu usług (+0,2 proc.), eksport towarów spadł (-1,4 proc.), co było częściowo spowodowane niższym eksportem maszyn i pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep. Natomiast import wzrósł o 2,5 proc., przy czym import zarówno towarów (+2,8 proc.), jak i usług (+2,0 proc.) znacznie wzrósł w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. W imporcie towarów odnotowano pozytywne trendy w szczególności w przypadku metali i innych produktów sprzętu transportowego. Jeśli chodzi o import usług, nastąpił wzrost usług telekomunikacyjnych i innych usług biznesowych.

Produkcja i budownictwo w dół, branże usługowe w stagnacji

Wartość dodana brutto skorygowana o cenę spadła łącznie o 0,7 proc. w 1. kwartale 2025 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Podczas gdy wartość dodana brutto w sektorze usług uległa stagnacji (0,0 proc.), produkcja odnotowała kolejny spadek (-1,6 proc.). Branża budowlana po raz kolejny odnotowała wyraźny spadek wartości dodanej (-3,5 proc.) rok do roku. Produkcja spadła we wszystkich obszarach budownictwa: w budownictwie i pracach wykończeniowych spadek obserwowany w IV kwartale 2024 r. utrzymał się, a inżynieria lądowa po raz pierwszy odnotowała spadek produkcji po czterech kolejnych kwartałach wzrostów rok do roku.

W sektorze usług, w szczególności zagregowana gałąź usług publicznych, edukacji, zdrowia (+1,6 proc.), wypadła lepiej w I kwartale 2025 r. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Informacja i komunikacja (+0,7 proc.) oraz inne usługi (+0,1 proc.) również poprawiły swoje skorygowane o ceny wyniki gospodarcze, podczas gdy działalność finansowa i ubezpieczeniowa (-3,8 proc.) oraz usługi biznesowe (-1,0 proc.) odnotowały spadki. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej wyniki gospodarcze były stagnacyjne w handlu, transporcie, zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych.

Ponieważ wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (+3,2 proc.) wzrosły nieznacznie bardziej niż dochody (+2,5 proc.) w ujęciu rok do roku, stopa oszczędności spadła do obecnego poziomu 13,0 proc. W I kwartale 2024 r. wynosiła 13,6 proc.