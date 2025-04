„To ŚWIETNY moment, aby przenieść swoją FIRMĘ do Stanów Zjednoczonych Ameryki, tak jak robi to Apple i wiele innych, w rekordowej liczbie. ZEROWE CŁA i niemal natychmiastowe podłączenia i zatwierdzenia elektryczne/energetyczne. Żadnych opóźnień środowiskowych. NIE CZEKAJ, ZRÓB TO TERAZ!”

W innych postach w środę rano również radził swoim obserwatorom, aby „BYLI SPOKOJNI” i napisał: „TO ŚWIETNY CZAS NA ZAKUPY!”

Tymczasem Bessent zbył obawy dotyczące zmiany kosztów pożyczek rządowych, jednocześnie drwiąc z odwetowych działań Chin.

– To kraj nadwyżkowy. Ich eksport do Stanów Zjednoczonych jest pięć razy większy od naszego eksportu do Chin – powiedział w wywiadzie dla Fox Business. – Więc mogą podnieść swoje cła, ale co z tego?