– Dane dotyczące wydatków w lutym potwierdzają spowolnienie aktywności konsumentów w pierwszym kwartale 2025 r. – powiedział Bill Adams, główny ekonomista Comerica Bank.

Słabe wydatki w styczniu mogą wskazywać na „jednorazowe obciążenia” spowodowane pożarami w Los Angeles i trudnymi warunkami pogodowymi, „ale anemiczne odbicie w lutym wskazuje na bardziej trwałe obciążenie” – dodał.

Jednocześnie spada zaufanie konsumentów, choć nastroje nie przekładają się na faktyczne wydatki. Indeks oczekiwań Conference Board w najnowszym badaniu zaufania konsumentów spadł do najniższego poziomu od 12 lat. Indeks spadł do 65,2, co jest „znacznie poniżej progu 80, który zwykle sygnalizuje nadchodzącą recesję”. Wspomniane badanie nastrojów konsumentów University of Michigan spadło o 11 proc..

… a firmy z różnych branż to odczuwają

Niektóre obniżają prognozy zysków, podczas gdy inne pozostają czujne, ponieważ taryfy, inflacja i zachowania konsumentów wpływają na ich działalność. FedEx obniżył swoją całoroczną prognozę skorygowanego zysku do 18–18,60 USD na akcję z 19 do 20 USD, co jest już spadkiem w stosunku do prognozy z grudnia na poziomie 20–22 USD.

Podczas kwartalnej rozmowy o wynikach finansowych dyrektor finansowy John Dietrich przypisał niższe perspektywy „trwającym wyzwaniom w światowej gospodarce przemysłowej, presji inflacyjnej i niepewności związanej z globalną polityką handlową”.

Delta Air Lines również obniżyła prognozy zysków na pierwszy kwartał, spodziewając się teraz zysku na poziomie od 30 do 50 centów na akcję, w porównaniu do poprzednich wycen w przedziale od 70 centów do 1 dolara w styczniu.