Citi obniża rekomendację dla europejskich akcji, podwyższa dla amerykańskich

Stratedzy pod przewodnictwem Beaty Manthey obniżyli swoje nastawienie do akcji europejskich do neutralnego z przeważonego ze względu na „podwyższone ryzyko polityczne”, a także zawężający się rynek i potencjał do dalszego ożywienia. Podwyższyli akcje amerykańskich spółek do przeważonych z neutralnych, ze szczególnym uwzględnieniem akcji technologicznych i przemysłowych.

– Podwyższamy poziom Stanów Zjednoczonych ze względu na ich znacznie wyższe nachylenie wzrostu w porównaniu z Europą i bardziej defensywny charakter w okresach niepewności – napisali. – Niepewność polityczna może na razie ochłodzić niedawną rotację amerykańskich inwestorów w stronę europejskich akcji.

Według Citi za obniżką ratingów europejskich akcji stoją trzy główne czynniki, do których należą zwiększone ryzyko polityczne, redukcja pozycji inwestorów w regionie oraz koncentracja europejskich akcji w niewielkiej liczbie dużych spółek. Broker zauważył jednak, że chociaż w perspektywie krótkoterminowej istnieją pewne negatywne czynniki dla europejskich akcji, europejska gospodarka znajduje się na wczesnym etapie ożywienia, a podstawy ulegają poprawie, więc w średnim terminie nastroje na europejskich giełdach nadal są pozytywne.