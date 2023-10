15 pytań o gospodarkę: Konfederacja

Wybory 2023: Czy po wyborach pieniądze z KPO popłyną do Polski?

Za rządów PiS wykorzystanie unijnych funduszu strukturalnych pozostaje na wysokich poziomach. Jednak w relacji do PKB to coraz mniejsze wartości. Tym trudniej zrozumieć niechęć PiS do sięgnięcia po Fundusz Odbudowy.