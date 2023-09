15 pytań o gospodarkę: Trzecia Droga

Czy popieracie Państwo poniższe propozycje/postulaty gospodarcze:

Więcej zielonej energii i atom kosztem ograniczenia paliw kopalnych TAK

Tak. Najpóźniej do 2040 r. Polska powinna zamknąć kopalnie węglowe, przy zadbaniu o godne życie osób, których jakość życia jest dziś uzależniona od istnienia kopalni, elektrowni czy też sektora okołowęglowego. Powinnyśmy dążyć do pełnej neutralności klimatycznej w 2050 r., a odejście od węgla jest jednym z kroków do tego celu. Całą strategię dojścia do pełnej neutralności klimatycznej przedstawiliśmy w naszym planie Polska na Zielonym Szlaku: https://strategie2050.pl/plan-dla-polski/polska-na-zielonym-szlaku/ Przechodzenie do modelu energetyki prosumenckiej opartej na rozproszonych źródłach niesie ze sobą wyzwanie zapewnienia ciągłości dostaw. W nocy nie świeci słońce. Nie zawsze wieje wiatr. Problem zapewnienia krajowi odpowiednich mocy wytwórczych będzie narastał około 2030 r. To wtedy wyłączonych zostanie wiele starych elektrowni węglowych. Dlatego też konieczne jest przygotowanie planu inwestycji w stabilne moce oparte na gazie ziemnym, które będą wspierać rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. Należy też konsekwentnie stymulować rynek magazynowania energii z wykorzystaniem aukcji. Tylko kombinacja wymienionych technologii w połączeniu z modernizacją i rozbudową sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych pozwoli zmierzyć się z problemem bezpieczeństwa dostaw.

Utrzymanie wydatków socjalnych (programu 500+/800+, wypłaty 13. i 14. emerytury…) TO ZALEŻY

To zależy. Program 500+ powinien pozostać bez zmian jako świadczenie, które wpisało się już na stałe w budżety Polaków. Podniesienie poziomu tego świadczenia do 800+ to działanie proinflacyjne, które jest rozdawnictwem wyborczym i nie powinno w ogóle wejść w życie. To przepis na Polskę marnotrawną. My proponujemy Polskę gospodarną, która świadczenia socjalne przyznaje potrzebującym, a nie wszystkim.