Ale i też te wybory są przełomowe - Węgrzy wrócili do europejskiej rodziny, a inwestorzy dyskontują zbliżenie się Budapesztu do Brukseli, co będzie wiązać się z odblokowaniem unijnych funduszy. Jednocześnie jest to też dobra informacja dla samej Unii i euro, gdyż Węgry do tej pory były "hamulcowym" przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Czy silny ruch na forincie wesprze złotego? Dzisiaj polska waluta jest pod lekką presją wydarzeń globalnych, a tu mamy fiasko weekendowych negocjacji pokojowych USA i Iranu w pakistańskim Islamabadzie (rozmowy jednak się odbyły) i zapowiedź USA, co do całkowitego zablokowania Cieśniny Ormuz dla irańskiej żeglugi dzisiaj po godz. 14:00. Amerykanie argumentują to koniecznością "oczyszczenia" szlaku z irańskich min, ale wyraźny jest tu też kontekst irańsko-chiński. Władze w Teheranie planowały wspólnie z Omanem pobierać opłaty za międzynarodowy tranzyt przez Cieśninę, co pośrednio dawałoby władzom w Pekinie możliwość zwiększenia regionalnych wpływów w tym konflikcie. USA ostrzegły też Chiny, aby te porzuciły plany "dozbrajania" irańskiej armii - w sobotę takie informacje pojawiły się w mediach, rzekomo bazujące na ustaleniach amerykańskiego wywiadu. Efekt weekendowego zamieszania to znów drożejąca ropa, silniejszy dolar i generalne podbicie risk-off na rynkach. Inwestorzy obawiają się ruchów Iranu po tym, jak USA po godz. 14:00 rzeczywiście zamkną Cieśninę - rozejm praktycznie jest już martwy i strony czekają tylko na pretekst, aby powrócić do wojny. Pytanie tylko, czy w pełniej skali, czy też w ograniczonym stopniu - paradoksalnie wydaje się, że drzwi do kolejnych rund negocjacji, nie zostały tak kompletnie zamknięte.

Słabość złotego w kontekście informacji z Bliskiego Wschodu jest jednak mało widoczna - EURPLN oscyluje wokół 4,25, a USDPLN 3,6350. Niewykluczone, że złoty w kolejnych godzinach zyska na fali optymizmu wokół Węgier, jeżeli wieczorem nie dojdzie do jakichś istotnych prowokacji w Cieśninie Ormuz. Dzisiaj w kalendarzu mamy dane NBP o bilansie płatniczym za luty, oraz zapiski z marcowego posiedzenia RPP, ale obecnie są to mało istotne rzeczy. W tym tygodniu istotniejsze będą finalne dane o inflacji CPI (we wtorek 14 kwietnia) i odczyty inflacji bazowej CPI (w czwartek 16 kwietnia).

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ