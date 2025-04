Sytuacja na rynkach 28 kwietnia - wyczekiwanie na kolejne wieści

Sekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował agencje o spotkaniu z przedstawicielami Chin, po którym stwierdził, że tak wysokie, wzajemne stawki celne są nie do utrzymania, co podbiło spekulacje, co do ich obniżenia.