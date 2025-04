Dolar najtańszy do euro od 2022 roku!

Donald Trump zdecydował się na zawieszenie ceł wzajemnych na 90 dni, oczywiście oprócz Chin, na które ostatecznie Biały Dom ma nałożyć cła w wysokości 145%. Taka sytuacja może niemal zawiesić handel pomiędzy dwoma największymi gospodarkami na świecie. Warto zauważyć, że już teraz obserwowane są ruchy ze strony przedsiębiorców, aby przesuwać produkcję kluczowych produktów poza Chiny. Jedną z takich firm jest Apple, który znacząco zwiększyć produkcję swoich telefonów w Indiach i większość tamtejszej produkcji ma być kierowana właśnie do Stanów Zjednoczonych. Nałożenie potężnych stawek celnych na Chiny może prowadzić do kolejnych działań odwetowych. W ostatnich dniach obserwowaliśmy potężny wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Został on na moment zastopowany decyzją Trumpa, ale ponownie obserwujemy ich wzrost. Rentowności 10 letnie znajdują się przy poziomie 4,45%, natomiast 30 letnie przy poziomie 4,90%. Taka sytuacja może znacząco zaszkodzić procesowi rolowania długu, do czego amerykańska administracja jest w zasadzie zmuszona. Najprawdopodobniej powodem wzrostu rentowności jest wyprzedaż długu przez Chiny oraz prawdopodobnie Japonia. Chiny są drugim państwem pod względem ilości posiadanych amerykańskich obligacji, natomiast Japonia znajduje się na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę dalszą redukcję bilansu Fed oraz nieco zmniejszone oczekiwania na obniżki stóp procentowych, niż jeszcze kilka dni temu, rentowności mają powody do pozostania na podwyższonym poziomie.

Dolar amerykański stracił w stosunku do euro już niemal 10% od początku inauguracji Trumpa na prezydenta USA. Para EURUSD zbliżyła się na kilkanaście pipsów do poziomu 1,1400, co jest najwyższym poziomem od lutego 2022 roku. Dolar traci również na bardzo szerokim rynku. USDJPY zalicza nowe wielomiesięczne dołki, natomiast w stosunku do innej bezpiecznej waluty, czyli do franka, dolar jest najtańszy od 10 lat, czyli od momentu uwolnienia franka przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Chwilę przed godziną 08:00 za dolara płacimy 3,7856 zł, za euro 4,2705 zł, za franka 4,6092 zł, za funta 4,9205 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB