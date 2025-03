Sytuacja na rynkach 26 marca - dolar czeka na wskazówki?

Rynek podbił oczekiwania, co do obniżek stóp przez Bank Anglii - szanse na ruch o 25 punktów baz. na posiedzeniu 8 maja wynoszą 46 proc., a 19 czerwca wyraźnie przekraczają 80 proc. Do końca roku rynek widzi szanse na dwie obniżki stóp. Po drugiej stronie mamy silne waluty Antypodów - dolar australijski i dolar nowozelandzki, które korzystają na pozytywnych informacjach po zakończonym chińskim forum ekonomicznym w Boao, gdzie padły deklaracje o konieczności wsparcia konsumpcji. Rynek spekuluje też o tym, czy uda się jakoś złagodzić wpływ spodziewanych od kwietnia nowych ceł Trumpa (na ile dojdzie do rzeczywistej eskalacji). Co ciekawe dolar australijski tylko przez chwilę zareagował na niższy odczyt inflacji CPI za luty (2,4 proc. r/r wobec spodziewanych 2,5 proc. r/r). Rynek nie widzi szans na cięcie stóp przez RBA na najbliższym posiedzeniu 1 kwietnia - to zaledwie 12 proc.

Dzisiaj w kalendarzu makro w zasadzie nie ma istotnych danych - o godz. 14:30 poznamy decyzję Banku Czech. Rynek nie zakłada zmian w poziomie stóp procentowych (3,75 proc.). Rynek FX będzie, zatem czekać na "wskazówki" także w innych obszarach, jak geopolityka (mamy porozumienie ws. częściowego zawieszenia broni pomiędzy Rosją, a Ukrainą i szanse na odblokowanie części sankcji na Rosję przez administrację Trumpa), oraz polityka handlowa (rynki czekają na szczegóły dotyczące ceł Trumpa od kwietnia). Rynkowa narracja idzie jednak w stronę mniej "radykalnych" propozycji w tym zakresie, co wspiera indeksy na Wall Street. Dla FX cenotwórczą informacją w kalendarzu mogą być piątkowe dane o inflacji PCE Core, oraz nastrojach konsumenckich Uniwersytetu Michigan.

EURUSD broni się ponad wsparciem przy 1,0760

Para EURUSD próbuje bronić się ponad rejonem wsparcia przy 1,0760 - we wtorek mieliśmy powrót ponad poziom 1,08, choć w środę znów schodzimy poniżej. Wpływ na to mają spadające rentowności niemieckich obligacji, przy constans po stronie amerykańskich (zawężanie spreadu). Rynek zwraca też uwagę na słabsze zachowanie się europejskich indeksów rynków akcji w porównaniu z ich amerykańskimi odpowiednikami.